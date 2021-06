Radstake en City Lido weer open na ruim een jaar, maar disco’s in Doetinchem blijven dicht

Kinderge­meen­te­raad: ‘Verbeter de wereld, begin in de gemeente Aalten: hondenkak in deze bak’

23 juni AALTEN - Eigenlijk wilden de leden van de kinderraad van Aalten tientallen extra bakken voor hondenpoep in de gemeente laten plaatsen. Zo zou er een einde moeten komen aan overlast van hondenpoep op straat en stoep. Maar er komen slechts twee extra bakken: een in Dinxperlo en een in Aalten. Een campagne moet ervoor zorgen dat het tóch schoner wordt in de gemeente Aalten.