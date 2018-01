Rapper Boef gewoon naar Dinxperlo ondanks ophef over 'hoer'-video

Onder het Facebookbericht staan zo'n 30 reacties, in enkele daarvan wordt gedreigd met bier te gaan gooien tijdens de show op zaterdag 3 februari. ,,Zoiets is het sein voor ons extra beveiligers in te huren. Die zullen op en rond het podium staan en de zaal in de gaten houden, zodat bezoekers die het voor anderen verpesten, meteen verwijderd kunnen worden.’’



Want volgens de clubmanager is de muziek die Boef maakt gewoon goed. ,,Hij is vorig jaar ook hier geweest en dat was een drukbezochte avond. Het publiek was enthousiast en daarom hebben we hem nogmaals geboekt.’’



Kaya benadrukt dat hij het afkeurt wat Boef heeft gezegd over de vrouwen. ,,Natuurlijk is dat fout en had hij het niet moeten zeggen. Maar hij heeft die fout toegegeven en 'sorry' gezegd. Dan is het toch goed? En als ik iedereen moet weren die in een rap iets roept dat beledigend of aanstootgevend is, kan ik niemand meer boeken.’’