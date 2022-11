Rapport over Dennenoord nog niet openbaar; oud-bestuurders Winterswijk willen eerst inzage

Voormalige bestuurders van de gemeente Winterswijk hebben gevraagd om vooraf inzage te krijgen in het rapport, zo laat griffier Robert Jansen namens de gemeente weten.

Organisatiebureau TwynstraGudde zou afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering een presentatie geven van het rapport, waarin de afgelopen tien tot vijftien jaar staan beschreven. Het is de gemeente tot nu toe niet gelukt om het recyclingbedrijf van Verhaegh, het laatst overgebleven bedrijf op Dennenoord, te verplaatsen naar een industrieterrein. Ook de laatste poging in 2021 strandde.

Wat ging er mis

Het rapport van TwynstraGudde zou tegelijk met de presentatie openbaar worden gemaakt. Het rapport moet antwoord geven op de vraag: wat ging er mis en wat kan de gemeentelijke organisatie hiervan leren. Het is opgesteld na een verzoek van de D66-raadsfractie in januari 2019 en was na de zomervakantie 2022 gereed. Na een ambtelijke factcheck van de gemeente Winterswijk zijn er nog wat feiten veranderd, maar aan de conclusies en aanbevelingen is niet getornd.

De presentatie donderdag werd echter op het laatste moment van de raadsagenda gehaald, nadat een aantal oud-bestuurders van de gemeente hierom had verzocht. Ze willen het rapport eerst inzien voor het openbaar wordt gemaakt.

Betere procedure

De voorzitters van de raadsfracties zijn hiermee akkoord gegaan. Ook D66-fractievoorzitter Loes ten Dolle: ,,Ik ga hier nog wel wat vragen over stellen, want ik wil nog wel uitleg of dit uitstel van publicatie nog iets inhoudelijk verandert aan het rapport. Maar als uitstel van publicatie tot een betere procedure leidt, kan ik er wel mee instemmen dat de openbaarmaking een maand wordt uitgesteld. Tenslotte wachten we al vier jaar. Dan maakt een maand ook niet veel meer uit.”

Voor het rapport zijn tal van oud-bestuurders geïnterviewd. Of zij allemaal inzage krijgen is nog niet bekend. En of zij nog iets aan het rapport kunnen wijzigen is ook de vraag. Het presidium - dat bestaat uit de fractievoorzitters en de burgemeester - gaat het er dinsdag nog eens over hebben.

De directie van Verhaegh Trading is voor dit rapport niet geïnterviewd, maar krijgt wel een dag eerder inzage voordat het openbaar wordt gemaakt.

