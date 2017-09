Rechtszaak tegen bordeelfamilie uit Doetinchem begint opnieuw

Zwangerschap

Inval

De Duitse politie en justitie deed met hulp van Nederlandse autoriteiten in april 2016 een inval in Casa Rossa - het bordeel in Elten van de Nederlandse familie - en in twee woningen in Doetinchem. De moeder was bij de inval in Elten en werd gearresteerd. De vader en zoon werden later in juli 2016 uitgeleverd aan Duitsland.