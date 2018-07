Recordomzet bij Dalphin: Zelfs Mark Zuckerberg drinkt 'Winterswijks' water

Door de aanhoudende droogte en hitte zijn de flesjes mineraalwater, ijsthee en vitamine- en energiedrank in de supermarkt bijna niet meer aan te slepen.

Bij drankenfabrikant Dalphin in Winterswijk is de omzet van normaal 1,8 miljoen flesjes per dag opgestuwd tot ongeveer het dubbele daarvan. Volgens directeur-eigenaar Jan Snaphaan is de voorraad nog voldoende om aan alle supermarkten en groothandels te blijven leveren. "Maar van ons mag het best wat minder. Ideaal voor afwisselend een week zon en een week regen."

Quote Laatst zag ik Mark Zuckerberg van Facebook nog met een flesje van ons in beeld Jan Snaphaan

De grote vraag naar dorstlessers is te zien bij de supermarkten, waar pallets met waterflesjes hoog opgestapeld liggen. Dalphin Drinks levert aan de meeste grote supermarkten en groothandels. De fabrikant laat de flessen met mineraalwater, ijsthee en water met een smaakje vullen in eigen vestigingen in Duitsland en is dit voorjaar al begonnen met het opbouwen van voorraad voor de zomer. "De bottleneck is het transport. Door de vele vrije dagen in Duitsland mis je gemiddeld elke week een dag. We hebben HSF uit Winterswijk al ingeschakeld voor extra vervoer."

