Redding via de tillefoon: ha’k inens een getuuge van Jehova aan de draod

Toen vroeg ik mien vebaas woorum ze now net mien belle. Draeje ze zomoor wat tillefoonnummes en is dah toeval of hemme ze misschien mien column van een hötje t’rug gelaeze, äöver de endtied en meine ze een potentieel ni-j lid bi-j de been te hemme? Want door heb ze weh wat met, met den endtied.



Toen’k wat äöver mien vebazing heer was en de getuuge onderhand al alle rampe had opgenuump, die ons vandaag de dag teistere, onderbrak ik ‘m en vroeg: ‘Gaan jullie tegenwoordig ook al evangeliseren via de telefoon?’. Want dah viel mien toch weh een bietje tege. ’t Enige woorum ik nog wat respec veur Jehova’s op kan brenge, is dah ze zich zovol moeite getrooste um naeve de deur op te gaon um minse te redde. Doorum praot ik der ook altied efkes met, as ze hier weer ’s aan de deur staon.