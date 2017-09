Ren- en klimbanen voor 200 scholen gemaakt in Doetinchem

Historische projecten genomineerd voor Gouden Gelderse Roos

12 september DOETINCHEM/DIDAM - Het Landjuweel in Oud Dijk, het Achterhoek College in Doetinchem en het Onderduikmuseum in Aalten zijn genomineerd voor de Gouden Gelderse Roos. Bij deze Gelderse prijs draait het om bijzonder erfgoed in de regio.