Roggeveld vliegt tijdens oogst in brand in Vorden

De hulpdiensten kregen rond drie uur bericht over de brand. Volgens woordvoerder Bert Huisman van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland waren de hulddiensten snel ter plaatse en was het vuur al snel onder controle.

De brand en het bluswerk leidden tot grote rookwolken. Er was enige zorg dat de rook over de spoorlijn Zupthen-Ruurlo zou drijven, maar volgens Huisman was al snel duidelijk dat dit niet het geval was.

Harde wind

Waardoor de brand is begonnen is nog niet bekend. Nu het langere tijd droog is, nemen de risico's toe. Zeker in combinatie met de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. ,,Daarom is het beleid nu om zo snel mogelijk met zo veel mogelijk slagkracht te reageren'', aldus Huisman.