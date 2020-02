Rolf de Folter nieuwe ziekenhuisbestuurder in de Achterhoek

De Folter is nu nog tijdelijk interim-bestuurder bij Treant zorggroep in Drenthe waar hij de moeizame fusie van de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal heeft begeleid. Hij stopt binnenkort met die functie.

Daarnaast heeft De Folter zitting in diverse raden van toezicht en van commissarissen, zoals het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, gezondheidscentra in Amsterdam en de WMO-raad in Alblasserdam.



Rolf de Folter mag in de Achterhoek de crisis gaan bezweren, die is ontstaan nadat bekend werd dat drie afdelingen van het SKB in Winterswijk (kinderafdeling, verloskunde en IC) zouden worden overgeheveld naar het ziekenhuis in Doetinchem.