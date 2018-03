Romantiek in Ruurlo: Matthijs zoekt dame na 'Dicke Titten Kartoffelsalat'

RUURLO - Dat een avondje stappen in Ruurlo zelfs het Duitse nummer Dicke Titten Kartoffelsalat een romantische lading kan geven, bewees Matthijs vanochtend bij 3FM. In een café raakte hij tijdens dát nummer aan de praat met een meisje. Een leuk meisje. Maar een naam of telefoonnummer heeft hij niet. Via de radio deed hij daarom vandaag een verwoede poging om alsnog met haar in contact te komen.