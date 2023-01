Ronde van de Achterhoek start en eindigt dit jaar in Groenlo: ‘Mooie kans om Oost Gelre aan een groot publiek te laten zien’

,,Wij zijn enorm blij dat dit evenement naar onze gemeente komt”, laat wethouder Bart Porskamp weten die sport in zijn portefeuille heeft. ,,Oost Gelre profileert zich als evenementengemeente en daar horen sportevenementen als dit ook bij.”

Groenlo als nieuwe startplek

Dat de organisatie in de vestingstad uit is gekomen, is onder meer te danken aan Race en Tourclub Groenlo (RTCG). ,,Wij hebben als gemeente, samen met RTCG om tafel gezeten met de organisatie van de ronde en Achterhoek in Beweging. De organisatie was namelijk naarstig op zoek naar een plek waar de ronde dit jaar kon starten.”

Volgens Porskamp is het sportevenement een mooie gelegenheid voor Oost Gelre om zich in de kijker te spelen. ,,Het is niet alleen sportief gezien een mooi geheel, het is ook gekoppeld aan bijvoorbeeld televisie-uitzendingen dus het is ook een mogelijkheid om de gemeente aan een groot publiek te laten zien.”

Ruurloseweg als finishplaats?

Hoe de start en finish in Groenlo er precies uit komt te zien, wordt nog nader bekeken. Onder meer omdat voor de finishlocatie een vrije ruimte van 400 meter nodig is. De organisatie laat weten dat ze daarom kijken naar de Ruurloseweg.

,,Die hebben we onlangs aangepast door obstakels te plaatsen”, zegt Porskamp. ,,Deze zullen, voor de ronde, dan tijdelijk verwijderd moeten worden.” Hiermee doelt de wethouder op de middengeleider.

De Ronde van de Achterhoek trekt door alle acht gemeenten in de regio. Daarvoor wordt een parcours van maximaal 200 kilometer uitgezet. Hoe de route loopt, is nog onbekend.



De vorige editie van de Ronde van de Achterhoek begon en eindigde in Aalten.

