Rudi krijgt opeens een veroordeling uit 2011 in de brievenbus: 'Schandalig'

Hij gaat, alsnog, in hoger beroep. ,,En dat moet dan ineens binnen veertien dagen.’’

Deze week kreeg hij per aangetekende brief te lezen dat hem een boete van 500 euro en een voorwaardelijke rijontzegging boven het hoofd hangt. Voor een 'doorrijding na aanrijding' in 2010. De politierechter in Zutphen had dat zes jaar geleden in een zitting bepaald. Alleen was justitie hem al die jaren vergeten dat mee te delen.

Dat hij was doorgereden na een aanrijding, op 3 december 2010 in het Montferlandse Beek. ,,Ik was kennelijk tegen een busje aangereden, maar had daar niks van gemerkt. Maar de volgende dag stond de politie op de stoep.’’Zijn auto had ook geen schade. De agenten noteerden zijn gegevens, vertelt Van Dulmen. ,,En ik zou er nog wel van horen.’’

Niet dus. ,,In het begin dacht ik nog wel eens of ik nog iets zou horen. Maar op een gegeven moment denk je er niet meer aan. Ik was ook niet meegenomen naar het politiebureau of zo, volgens mij zijn er ook geen foto's gemaakt van mijn auto.’’

Opgeroepen

Tot hij deze week dus een aangetekende brief kreeg. Gedateerd op 21 november 2017. Met de mededeling dat hij veroordeeld was voor een overtreding. ,,Ik heb meteen gebeld naar het nummer dat op de brief stond. 'U heeft een aanrijding veroorzaakt en bent doorgereden', zeiden ze. Pas toen herinnerde ik me weer dat daarvoor zeven jaar geleden de politie langs is geweest.’’

Wat Van Dulmen verbaast, is dat hij nooit opgeroepen is voor de rechtszitting. ,,Ik woon hier al dertig jaar, dus het kan niet zijn dat ze de post naar een verkeerd adres hebben gestuurd, lijkt me.’’

Beroep

Bij justitie kunnen ze niet achterhalen wat er destijds precies is gebeurd, alleen dat van Dulmen bij verstek is veroordeeld. ,,De regels voor het uitbrengen van de dagvaarding zijn wel goed gevolgd, anders had de politierechter de dagvaarding nietig verklaard’’, stelt een justitiewoordvoerder. Dat betekent dat volgens justitie een deurwaarder de oproep voor de rechtszitting bij het adres van Van Dulmen achtergelaten zou moeten hebben.

Als Van Dulmen pas nu zou zijn veroordeeld, zou de zaak verjaard zijn. maar omdat het vonnis in 2011 al werd uitgesproken, geldt de straf gewoon nog.

Van Dulmen heeft besloten dan maar een advocaat te zoeken om in hoger beroep te gaan. ,,Want anders is het onherroepelijk en moet ik gaan betalen.’’ En loopt hij kans zijn rijbewijs een tijdje kwijt te raken als hij binnen nu en twee jaar nog een keer in de fout gaat. Nou ja, nog een keer: ,,Ik heb van de hele aanrijding niks gemerkt.’’ En hij heeft nooit de kans gehad zich te verdedigen.

Hoogleraar strafrecht Henny Sackers van de Radboud Universiteit schat in dat het gerechtshof in hoger beroep de opgelegde straf wel zal afzwakken. ,,Door bijvoorbeeld de boete geheel voorwaardelijk te maken.’’

Van Dulmen verwacht zoiets ook. ,,Maar dat justitie zulke fouten maakt, daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Je gaat toch twijfelen aan het rechtssysteem.’’