Ruim 4 ton voor restauratie monumentale Oosterkerk in Aalten

Mijn leven, mijn dromen Luuk (11) vindt zijn ouders niet zo streng: ‘Soms kan ik ook wel een beetje een boefje zijn’

Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je over? We vragen het deze week aan Luuk te Winkel (11). Hij voetbalt graag en hoopt ooit profvoetballer of striptekenaar te worden. Met zijn vader, moeder en zusje Maud woont hij in Doetinchem, het gezin heeft twee honden, Coco en Sam.

20 maart