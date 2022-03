Samen slapen zoals thuis: dat kan nu in koppelbed in Slingeland ziekenhuis

André Hebbink (59) vertelt over zijn ziekenhuisavontuur met een glimlach. Zijn echtgenote Miriam (59) zit bij hem thuis in de Zelhemse woonkamer. ,,Wij waren de eersten die gebruik mochten maken van het koppelbed. Ja, ik denk dat we mogen zeggen dat we geluk hebben gehad.”



Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem heeft sinds kort twee eigen koppelbedden. Via een ingenieus systeem kunnen twee losse bedden aan elkaar gemaakt worden en in een handomdraai omhoog en omlaag gezet worden. Er ontstaat een volwaardig tweepersoonsbed. In verpleeghuizen wordt er al veel gebruik van gemaakt, in ziekenhuizen nog niet.