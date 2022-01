Samenwerking Oost Gelre en Berkelland om te voorkomen dat inwoners verrast worden door windmolens aan de gemeentegrens

Historisch bibberen in Winters­wijk vereeuwigd met bronzen beeld: Nederlands koudere­cord van -27,4°C staat nog steeds

WINTERSWIJK - Toen de olie in zijn wekker bevroor, liep Jaap Langedijk naar zijn weerstation in zijn tuin in Winterswijk om te zien hoe koud het was. Bij het aanraken van het kijkglaasje zat zijn vinger meteen vast. Het was -27,4 graden Celsius; zo koud was het nooit eerder.

