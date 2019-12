Santiz-bestuur stelt beslissing over sluiten afdelingen ziekenhuis SKB Winterswijk uit

LIVE | Boeren beloven distribu­tie­cen­tra supermark­ten niet te blokkeren

12:03 Actiegroep Farmers Defence Force is niet van plan de bevoorrading van supermarkten woensdag plat te leggen. Dat zei de advocaat van de actiegroep tijdens een kort geding in de rechtbank in Lelystad, dat was aangespannen door het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL). “Nepnieuws”, noemde de raadsman de berichten over blokkades van distributiecentra, die zorgen voor de bevoorrading van supermarkten. Volg de zaak in Lelystad via ons liveblog: