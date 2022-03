Schaersvoorde in Winterswijk en Dinxperlo na volgend schooljaar dicht

Eerste bomen voedselbos Aalten staan er, maar nog even geduld voor er geoogst kan worden

AALTEN - Een jaar of zes, zeven. Zo lang is er nodig voor er een flinke oogst uit het voedselbos Groene Dromen in Aalten komt. De eerste paar bomen staan er al, in de voormalige paardenweide aan de Bredevoortsestraatweg.

