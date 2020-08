Scheidsrechter Bas Nijhuis doet zijn Haaksbergse bakkerszaak van de hand

Auto onder carport mogelijk opzette­lijk in brand gestoken in ’s-Heerenberg

25 augustus 's-HEERENBERG - Een auto die geparkeerd stond onder een carport tegen een woning aan de Professor Wöbelstraat in 's-Heerenberg is mogelijk opzettelijk in brand gestoken. Rond 03.15 uur dinsdagochtend sloeg de buurvrouw alarm die zag dat de auto van haar buren in brand stond. Zij belde de brandweer en wekte de buren.