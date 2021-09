‘Schijtbeesten’ wint Dahlia Kunstobjectenroute in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Corsogroep Lansink-Bluiminck heeft het alternatieve bloemencorso in Lichtenvoorde gewonnen. In tegenstelling tot het reguliere corso, reden er dit jaar geen wagens door het dorp, maar hebben corsogroepen stilstaande creaties gebouwd.

De jury was met name te spreken over de compositie en vormgeving van het bouwwerk van Lansink-Bluiminck. Ook het gekozen onderwerp viel in de smaak. Zo werd het door de jury omschreven als hilarisch.

De top 5 wordt verder compleet gemaakt door De Witte Brug op plek 2, Hooiland op 3, Groep Rensink op 4 en Veur Mekare?! op 5. In totaal zijn er liefst 30 grote en klein creaties te bewonderen in het dorp. Deze bouwwerken zijn verdeeld in drie verschillende klassen.

Voorzitter Herman ter Haar is erg tevreden over de kwaliteit van de kunstobjecten. ,,Achteraf kun je stellen dat we op 16 april de juiste keuze hebben gemaakt door het corso met rijdende wagens af te gelasten en vol te gaan voor een Dahlia Kunstobjecten Route. Die snelle beslissing gaf ons een voorsprong en de gelegenheid om de kwaliteit van onze kunstobjecten sterk te verbeteren in vergelijking met vorig jaar. De Dahlia Kunstobjecten Route 2021 is geen 2.0 maar 3.0 geworden!”, aldus Ter Haar.”

Volledige uitslag Dahlia Kunstobjecten Route 2021 Corsogroepen Plaats Groep Titel Punten 1 Lansink-Bluiminck Schijtbeesten 3860 2 De Witte Brug Schroothondje 3535 3 Hooiland Ravage 3530 4 Groep Rensing Het perfecte plaatje 3500 5 Veur Mekare?! Heterdaad 3480 6 Harbers-Paul Kippig 3470 7 6Kamp Mozaïek 3450 8 Kwintet Beet! 3400 9 De Lummels Slöp'n 3395 10 Geschud(t) Een bonte camouflage 3390 11 Marneth Walk Through Art Galary 3370 12 Boschlaan Broedplek voor nieuwe aanwas 3350 13 Teeuws Good wearzeen 3290 14 Groep van Ons Wasdag 3270 15 Zieuwentseweg Climb Experience 3260 16 Van Reedestraat Regenwormen 3230 17 Vedut Nogal Created by Nature 3220 18 Boschkempers Bovengronds 3180 Vrije Klasse Plaats Groep Titel Punten 1 Marianum Papieren Dahlia Kunstwerk 800 2 PKN Co-exist 700 3 Careaz Halverwege 620 4 Rabobank ism Scouting Bernardusgroep & 560 CorsoKIDS Plaats Groep Titel Punten 1 De Rangers De jager 800 2 Rensing Kids Het Vikingschip 700 3 Lansink-Bluiminck Jeugd BoerderIpad 620 4 Marneth Kids Jonge Meesters 560 5 Kleintje Buurt Buskruit! 520 6 Ties, Siem, Ole en Elin Space 500 7 Zieuwentseweg Kids Muurbloempjes 480 8 Teeuws Kidz Winnie de Poeh 460