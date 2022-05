Scholen krijgen Achterhoekse regenboogvlag: ‘Laat zien dat iedereen mag zijn zoals ze zelf willen’

Deze tas, met daarin onder meer de Achterhoekse regenboogvlag, is de aftrap van de Achterhoekse Pride Maand, die juni begint.



In juni staan in Oost Gelre en Winterswijk flink wat activiteiten gepland om de acceptatie te verbeteren. ,,Dat gaat veel verder dan het accepteren van andermans seksuele geaardheid”, zegt Wopereis, initiatiefnemer van de maand. ,,Er zijn talloze redenen waarom iemand net iets anders is dan een ander. Tijdens de Pride Maand willen we laten zien dat iedereen welkom is. Ook in de Achterhoek.”