Scholieren Gerrit Komrij College gaan Europa in met zelfgebouwde mini-satelliet

De vier scholieren uit Winterswijk namen het vanavond op tegen de negen andere teams die waren overgebleven in de strijd waaraan in totaal 24 teams begonnen. Opdracht was een satelliet maken ter grootte van een frisdrankblikje. CanX maakte de 'technisch meest interessante' omdat die zichzelf wil bewegen, aldus jurylid Chris Verhoeven van de Technische Universiteit Delft. 'Een mooi staaltje ingenieurswerk.'



Floris en Oscar van team CanX waren sprakeloos, aldus een persbericht van de organisatie van de wedstrijd. ,,In het begin wisten we niet eens wat Arduino was. We hebben hard gewerkt, tot in de avonduren aan toe. Op het laatst hadden we gewoon een hele satelliet gebouwd. Heel gaaf dit.’’