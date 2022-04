Scholieren hangen in de touwen voor Oekraïne: ‘Dit is mijn tweede rondje en ik doe er zo nog eentje’

Al hijgend komt Tijn Frazer (12) aan bij de laatste hindernis, de touwen ,,Ik ben nog lang niet moe. Dit is mijn tweede rondje en ik doe er zo nog eentje.”



De leerlingen rennen een parcours rond de school met verschillende survivalelementen, zoals klimmen in touwen of onder een net door kruipen. Per voltooid rondje krijgen ze geld van zelfgezochte sponsoren. ,,We hebben geen streefbedrag, alles is mooi meegenomen”, zegt docent en initiatiefnemer Gea Rebel ,,Iedereen helpt mee.”