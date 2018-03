Euregionale school in Achterhoek voor werk aan beide zijden van de grens

,,Dit is het antwoord op een groot probleem op de arbeidsmarkt in de Achterhoek en de regio Borken’’, zegt Alain van de Haar, directeur educatie, participatie en loopbaanplein van het Graafschap College.

Het tekort aan gekwalificeerd personeel gaat in 2025 richting de 1.500 mensen aan beide zijden van de grens. Een deel van die banen kan worden ingevuld door nieuwe Nederlanders. Daarom wordt er op de nieuwe, euregionale school een (vervolg)opleiding aangeboden. ,,Via werkprogramma's proberen we politieke vluchtelingen maximaal aan het werk te krijgen’’, licht Van de Haar toe.

Door een combinatie van een sterke economie en daling van de potentiële beroepsbevolking komen bedrijven steeds moeilijker aan gekwalificeerd personeel. Van der Haar: ,,In 2008, 2009 speelde dit probleem ook en kwam de recessie, maar toen waren er al 2.000 Polen in Nederland aan het werk.’’

Samenwerking

,,Winterswijk is bij dit project voor ons het centrum van de wereld’’, zegt Van de Haar. ,,Nee, we denken nog niet aan een school in Winterswijk, maar sluiten het ook niet uit. We gaan uit van 2.500 tot 4.000 leerlingen per jaar.’’