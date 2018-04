School treurt om verlies leerling Jeroen de Bruyn (19) door treinongeluk Aalten

De Jong: Gewoon volle bak tegen Telstar

12:56 DOETINCHEM - De Graafschap treedt vrijdagavond (20.00 uur) in de voorlaatste speelronde van de eerste divisie gewoon in de sterkst mogelijke opstelling aan tegen Telstar. Trainer Henk de Jong is niet van plan om spelers te sparen tegen de club uit Velsen-Zuid, over drie weken ook de tegenstander in de tweede ronde van de play-offs.