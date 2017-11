School wil met Baudet om tafel over opdracht

Baudet werd door een leerling van het Marianum geattendeerd op de opdracht, die opgesteld was door docent Ivar Gierveld. Vervolgens ontstond er veel commotie op Twitter, waarbij Baudet sprak van een 'bizarre, schandelijke schoolopdracht'. Gierveld pareerde de kritiek via het sociale netwerk: 'Ik schrijf hier niets dat niet uit je eigen mond komt en bovendien is het een opdracht waar leerlingen alle kanten mee opkunnen."

Gesprek

'Door de docent is namens de school gisteren een uitnodiging uitgegaan om op een later moment met de heer Baudet over de kwestie in gesprek te gaan. Deze uitnodiging blijft staan', schrijft Marianum woensdag in een nieuwe verklaring op haar website. Een ontmoeting lijkt er dan ook te komen, want Baudet liet dinsdag al weten graag langs te komen in Groenlo om uit te leggen 'hoe het echt zit'.