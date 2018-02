Schoolklassen worden naar huis gestuurd door ziekte leraren

Column Stadse Fratsen: Geza

8:39 In de dakloze met de gaten in de broek die ik bijna dagelijks tegenkwam in de binnenstad, heb ik nooit de handbalkeeper van Erix 2 uit Lievelde gezien. Toch was Geza Hamori dat. Best een goede keeper. En soms zo boos op zijn verdedigers dat hij van het veld liep. Een paar dagen na zijn dood krijg ik een tweet van een oud-medespeler met een krantenbericht en een foto uit maart 1985. Daarop het team van Erix 2. De keeper herken ik niet. Maar in het onderschrift staat de naam Geza Hamori. Hij wordt omgeven door oer-Achterhoekers als Bokkers, Eggink en Tankink. Hamori woonde in Lichtenvoorde. Over zijn vlucht 30 jaar daarvoor uit Hongarije - waar ze trouwens nog altijd erg goed handballen - praatte hij nooit. Zijn baan raakte hij kwijt en, naar het schijnt, ook zijn vrouw. Verder was er alleen handbal. Tot hij zijn huur niet meer kon betalen en op straat belandde. Tijdens de vele malen dat ik hem tegenkwam in de binnenstad zag ik één keer zijn blik verstrakken. Dat was toen een nieuwe dakloze voorbijkwam. Een man die zijn haar nog redelijk gekamd had en aan wie nog niet zo goed te zien was dat hij op straat leefde. Hamori's ogen toonden geen mededogen. Wel herkenning. Maar dat hij deugde, maak ik op uit een appje van een collega. Ze viel eens met fiets, kind én zware boodschappentassen. De dakloze met de kapotte broek hielp haar overeind. Zelf sprak ik hem nooit. Hij stond vaak in het portaal voor ons kantoor en ik had hem best een keer koffie kunnen aanbieden. Maar iets weerhield me. Het was denk ik de boosheid waarmee hij bij Erix 2 van het speelveld liep. En later ook van de wereld.