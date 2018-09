Schrik niet! Duitse alarmtesten mogelijk hoorbaar in de Achterhoek

Claus Martinot stopt bij Sité Woondien­sten

12:56 DOETINCHEM - Claus Martinot (65) stopt als bestuurder van Sité Woondiensten. Utrechter Martinot stond twaalf jaar aan het hoofd van de woningbouwvereniging, die zit in Doetinchem maar ook huizen in de gemeente Bronckhorst heeft. Sité is de grootste woningbouwcorporatie in de Achterhoek.