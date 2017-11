'Schuivend grind gedroeg zich als een lawine'

Gesink maakt rentree in Tour Down Under

29 november Robert Gesink en Lars Boom openen hun seizoen op 16 januari in de Tour Down Under, meldt wielerploeg LottoNL-Jumbo. Voor Aaltenaar Gesink wordt het zijn eerste optreden na een val in de Tour afgelopen zomer. Boom reed vorig seizoen een aantal veldritten, maar kiest nu voor een andere voorbereiding. De Vlijmenaar gaat voor het eerst voorafgaand aan het klassieke voorjaar op hoogtestage.