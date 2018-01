Scooterrijdster omgekomen bij botsing met container in Zutphen

Al 50 'be­lang­stel­len­den' voor openen coffeeshop

19:01 DOETINCHEM - Ongeveer vijftig mensen hebben zich gemeld die een coffeeshop willen beginnen in de gemeente Doetinchem. In de naaste toekomst is er inderdaad ruimte voor een tweede coffeeshop in de gemeente, maar de procedure daarvoor is nog niet begonnen.