‘Serie-inbrekers’ (19 en 20) die ook huishielden in Achterhoek staan op beeld, maar ontkennen

Gouwenaar El O. was de eerste die in het vizier kwam van justitie toen hij ’s nachts met zijn mobieltje door brievenbussen naar binnen scheen in woningen aan de Jan van Beaumontstraat in Gouda. In november zou hij oorbellen hebben gestolen uit een woning aan de Pim Mulierlaan in de wijk Goverwelle. Op camerabeelden werd hij herkend door de politie, waarna zij een tap aanbracht op zijn telefoon.