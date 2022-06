Signalen dat mensenhandelaars Oekraïense vrouwen benaderen in Doetinchem: ‘Ze worden op straat achtervolgd’

met foto's Hartje Doesburg perfect decor voor Hanzefeest, zien ook de Zwollena­ren

DOESBURG - Nog voordat kinderburgemeester Olle Sekhuis en loco-burgemeester Birgit van Veldhuizen de opening van het Hanzefeest voor hun rekening hadden genomen, was Doesburg al compleet in middeleeuwse stemming. Met spelende muzikanten, rokende smidsen, heel veel mensen in kledij uit die tijd én een belangrijk pluspunt van Doesburg: de fraaie historische binnenstad. Dan heb je geen ander decor MEER nodig.

12 juni