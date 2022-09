Silo Art Tour als vliegwiel voor kleurrijkere Achterhoek: ‘Enthousiasme geeft voldoening’

Met fotoserie en video Met tiende schilderij is Silo Art Tour door Achterhoek gereed: ‘We sluiten af met een knaller’

AZEWIJN - Met het zetten van de laatste penseelstreken is donderdagmorgen het tiende en laatste kunstwerk afgerond van de Silo Art Tour Achterhoek. Het is te zien op de silo’s van GIJS in Azewijn.

25 augustus