Al maanden gesloten restaurant in culinaire gids Lekker

Het is echter op termijn wel de bedoeling dat het restaurant heropent, zo hebben de eigenaren verklaard. ,,Daar gaan wij dan ook van uit. De gids is ook niet alleen van nu, maar gaat een jaar lang mee’’, verklaart Femke Tolsma van de redactie van Lekker de vermelding van Moulin Bistronomie in de gids.



De tweede zaak van het echtpaar, Bistro De Oliemölle, gelegen naast restaurant Moulin Bistronomie, draait wel door. ,,In de bistro hebben we wel wat gerechten van het restaurant overgenomen, zodat gasten die daar graag kwamen ook hier hun draai kunnen vinden’’, aldus Meppelink.



'Prinsen kookt de sterren van de hemel', schrijft Lekker. Hoewel Moulin Bistronomie nu is gesloten, is Meppelink blij met die lovende woorden.