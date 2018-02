Sjef de Jong van Dickens Museum overleden

Net als Dickens had De Jong meer sympathie voor de mensen die het wat moeilijker hadden dan de upper class. In die zin voelde hij zich letterlijk verwant met Dickens.



Het museum dat De Jong na zijn pensioen in 1987 inrichtte in het pittoreske Bronkhorst was zijn hobby. Maar hij wilde ook een maatschappelijk doel dienen door zijn visie uit te dragen. Waar zijn vrouw Alie zich ontfermde over de museumwinkel, was Sjef de Jong vooral de man van de voordrachten in het theaterzaaltje. Het pand groeide uit tot dé trekpleister van het stadje.



Vervolg

De Jong was al enige tijd gestopt met zijn museum. Dat krijgt echter mede door inzet van zijn zoon Dirk de Jong dit jaar een vervolg in Braamt, in het Land van Jan Klaassen. ,,We gaan er zeker mijn vaders gedachtegoed uitdragen. Hij krijgt een speciale plaats in het nieuwe Dickens-museum,’’ zegt Dirk de Jong.



Sjef de Jong wordt vrijdag in familiekring begraven.