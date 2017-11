SKB Winterswijk beste ziekenhuis volgens Elsevier

In het onderzoek staan volgens Elsevier vier onderdelen centraal: wordt er rekening gehouden met de patiënt; is de zorg veilig en up to date; patiëntgerichtheid en de kwaliteit van de medische zorg.

Foutje

Wonderlijk genoeg is het SKB in de jaarlijkse ziekenhuizenscore van het Algemeen Dagblad juist gedaald: van positie 9 in 2016 naar positie 41 in 2017. Maar volgens woordvoerster Saskia Steenbergen had dat een andere reden. ,,Door een paar vragen niet goed in te vullen, is het SKB op die 41ste plek beland. We hebben nog geprobeerd de foutieve antwoorden te corrigeren, maar die zijn niet in de uitslag meegenomen."