'Slachtoffer grindongeval werd tunnel ingezogen'

Steven Kroon lijsttrekker PvdA Doetinchem

30 november DOETINCHEM - Steven Kroon is lijsttrekker van de PvdA in Doetinchem bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Kroon is fractievoorzitter en was ook in 2014 lijsttrekker. Daarvoor was Kroon wethouder van 2010 tot 2014.