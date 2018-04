Slechts 'handjevol' afgestudeerde docenten in Oost-Nederland wil naar Randstad

NIJMEGEN - De Randstad heeft weinig aantrekkingskracht op jonge onderwijzers in het basisonderwijs uit Oost-Nederland, speciale maatregelen ten spijt. Dat zeggen lerarenopleidingen in Gelderland en schoolbesturen in de Randstad, waar het lerarentekort groot is.

Zo zijn er de afgelopen twee jaar in totaal slechts vier afgestudeerde pabo-studenten uit Oost-Nederland in Amsterdam gaan werken, aldus De Brede Selectie, die namens het basisonderwijs in de hoofdstad leerkrachten werft.



Volledig scherm Ranhgyll Barnaart studeerde in Doetinchem af en staat nu in de Bijlmer voor klas. Ze vertelt haar verhaal hieronder. © Ranhgyll Barnaart Ook scholen in Rotterdam trekken geen tot nauwelijks jonge onderwijzers van elders, zeggen schoolbesturen. Als er al iemand de stap naar de Randstad maakt, dan is vaak ook de partner daar werkzaam.



Dat de Randstad niet populair is onder jonge leerkrachten weten ze ook op de hbo-opleidingen voor onderwijzers in het basisonderwijs, de pabo’s. Van de 240 jongeren die vorig jaar afstudeerden aan de pabo van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, is slechts ‘een enkeling’ naar de Randstad vertrokken. Bij Saxion in Deventer en Enschede (190 afgestudeerden) gaat het ook om hooguit ‘een hand vol’. ,,Nu de vacatures in Oost-Nederland toenemen, zal dat aantal waarschijnlijk alleen maar dalen’’, zegt een woordvoerder.

Stage

Hogeschool Iselinge (63 afgestudeerden) in Doetinchem heeft geen exacte cijfers van het aantal afgestudeerden dat de regio verlaat, maar ook daar blijft ‘het overgrote deel’ in de eigen omgeving wonen. ,,In de buurt van vrienden en familie. Bovendien kunnen ze vaak aan het werk op de school waar ze stage hebben gelopen’’, zegt een woordvoerster.

Het lerarentekort is al jarenlang groot in de Randstad, zowel op basisscholen als in het voortgezet onderwijs. Schoolbesturen en gemeenten doen er van alles aan om onderwijzers van elders over te halen. Zo keert Rotterdam een premie van 5.000 euro uit aan academici die in de Maasstad voor de klas willen staan op een basisschool. De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs biedt huisvesting aan. Vaak tevergeefs.

Eerder in de Gelderlander zei directeur Mini Schouten van het Personeelscluster Oost-Nederland (PON), een vereniging waar 35 schoolbesturen bij zijn aangesloten, dat afgestudeerde pabo-studenten ‘steeds vaker’ kiezen voor een baan in de Randstad. Daarmee zou het groeiende lerarentekort in deze regio nog groter worden. Naar nu blijkt gaat het dus niet om grote aantallen.