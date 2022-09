‘Slepende kwestie’ tussen paardenclub en gemeente opgelost; eindelijk erkenning en subsidie

Loil zet omgebouwde kerk een weekend lang in de etalage met diner en festival

LOIL - De voormalige katholieke kerk in Loil is al niet meer weg te denken als evenementenlocatie in het dorp. Daardoor zou je bijna vergeten dat dit onderdeel van ’t Hart van Loil - samen met de pastorie en dorpshuis De Zomp - nog officieel geopend moeten worden. Dat gebeurt in het weekend van 9, 10 en 11 september.

31 augustus