Slingeland kijkt niet naar andere locatie na oproep dijkgraaf om ‘droge’ bouwplek te zoeken

De voorzitter van het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel liet in deze krant weten dat hij de beoogde locatie voor het nieuw te bouwen ziekenhuis niet heel verstandig vindt. Volgens berekeningen van het waterschap loopt die plek namelijk onder water bij een dijkdoorbraak of een extreme hoosbui.



Het ziekenhuis is echter niet van zins om op zoek te gaan naar een alternatief. ,,We houden al rekening met eventuele overstromingen door de technische afdeling niet op de begane grond te vestigen. Daarnaast hebben we straks ook geen kelder”, verzekert de woordvoerder. ,,Als de dijken breken, staat een groot deel van Doetinchem onder water. Dan zijn wij geen uitzondering. We moeten wel bereikbaar blijven. Daarover zijn we in gesprek met de gemeente.”