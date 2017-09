Slingeland Ziekenhuis Doetinchem mag naar A18

Daarmee is de weg in principe vrij voor het ziekenhuis om naar de nieuwe locatie te vertrekken. Woordvoerder Saskia Steenbergen van het Slingeland toonde zich na afloop blij. ,,De plek aan de A18 is de beste plek als het gaat om snelle aanrijdroutes vanuit de Achterhoek.’’

Tegenstanders

De discussie in de gemeenteraad had weinig om het lijf. De oppositie liet weten dat ze liever had gezien dat het ziekenhuis naar het Wedeo-terrein zou verhuizen, en dat was het. Van enig vuur was geen sprake. Binnen een uur was de zaak beklonken.