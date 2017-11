Slingerende automobilist met vijf keer te veel op, van weg geplukt

Extreme run op kaarten Zwarte Cross: 'Pas op voor neppers op Marktplaats'

18:57 LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross heeft een ongekend succesvolle kaartverkoop gehad voor de editie van 2018. Er was een extreme run op kaarten toen deze zaterdag om 11.00 uur in de verkoop gingen. De campingkaarten raakten binnen enkele minuten uitverkocht en 's middags was voor zowel de zaterdag als zondag geen entreebewijs meer te krijgen.