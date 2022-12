Sloopbedrijf blijft tóch op Dennenoord in Winterswijk; mogelijk ook plaats voor woonwagens

Column De hemel ging een bietje aope!

Afgelope maondag weer ’s een muzikale trip noor Amsterdam gemaak. Now ’s niet noor een optraeje van een uutgerangeerde pop-arties, moor een uutvoering van Carmina Burana van componist Carl Orff. Drek zulle de minse van theater Amphion of ’t DRU-podium zegge, woorum helemaol noor Amsterdam at der hier ook zat völt te belaeve? Is helemaool woor, moor op de een of andere manier gaon wi-j zo now en dan graag noor een veurstelling in Carré, De La Mar of zoas now in ’t Concertgebouw.

16 december