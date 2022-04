Sluisdeuren in Doesburg liggen voor inspectie op de kant: geen scheepvaart tot en met dinsdag

DOESBURG - Op de Oude IJssel in Doesburg is momenteel geen scheepvaart mogelijk. De benedendeuren van de sluis liggen voor inspectie op de kant. Woensdag kunnen de boten weer de IJssel op.

De loodzware deuren van de sluis in Doesburg zijn met een flinke kraan op de kant gelegd. Vervangen doet waterschap Rijn en IJssel ze nog niet, dat gebeurt later dit jaar. Om te bepalen wat er precies vervangen moet worden, vindt er tot en met dinsdag een inspectie plaats. ,,Zo kunnen wij goed zien wat de staat is van onder andere de scharnieren”, vertelt een woordvoerster van Rijn en IJssel.

De huidige sluisdeuren tussen de Gelderse IJssel en Oude IJssel zijn in 1983 geplaatst. De inspectie is in het eerste weekeinde van april gepland om de pleziervaart zo min mogelijk te belasten. ,,Half april komt de recreatievaart weer echt op gang. Qua weer hadden we het beter kunnen treffen. Donderdag en vrijdag was het erg koud en sneeuwde het zelfs. Dat was afzien”, aldus de woordvoerster.

Geen publiek gewenst

Rijn en IJssel benadrukt dat het niet de bedoeling is dat er mensen komen kijken naar de werkzaamheden. Daarvoor is te weinig ruimte en het is ook niet veilig.

Het vervangen van de oude deuren gebeurt komende winter. Dit om de overlast te beperken. Van recreatieve scheepvaart in de wintermaanden is nauwelijks sprake. Ook wordt dan de Barend Ubbinkweg enkele keren afgesloten voor het reguliere verkeer tijdens hijsacties nabij de brug over de sluis.

Volledig scherm De Doesburg sluis op een zomerdag in 2019. © Jan Ruland van den Brink