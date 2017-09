Snackkar in Aalten gestolen, vlak voor de kermis begint

Woordvoerder Kevin Kweldam baalt als een stekker van de diefstal. ,,Het is een druk weekeinde, onder andere met de jaarlijkse kermis in het dorp. Daar hadden we de snackkar ook willen inzetten. Nu moeten we een andere oplossing vinden.’’



De snackkar is door de medewerkers van 't Noorden zelf enkele jaren geleden omgebouwd van kaaswagen tot snackkar. Recentelijk nog is de wagen in de verf gezet. ,,De wagen heeft karakteristieke kleuren rood en crème, dus we hopen dat de kar wordt teruggevonden. Wie steelt nou zo'n wagen? Ik begrijp het niet zo goed. Tegelijk kost zo'n ding een forse bom duiten’’, weet Kweldam.



De snackkar was voldoende beveiligd. Het bedrijf heeft ook camera's opgehangen bij de parkeerplaats. ,,We hebben de beelden goed bekeken, maar niets opvallends gezien. Daarom slaan we nu op de grote trom op social media. Het is zonde van die wagen.’’