Snel een winkelafspraak maken? Deze knappe koppen uit de Achterhoek bedachten slim online shoprooster

Björn (25) uit Vorden is supermarkt­baas, voogd voor zijn zusje en bewindvoer­der voor zijn moeder: ‘We doen het samen’

2 maart VORDEN - Zo ga je in een ‘tussenjaar’ werken bij je vader in de zaak, en zo ben je ineens supermarktondernemer én bewindvoerder van je moeder én voogd van je zus. Vordenaar Björn Grotenhuys had nooit kunnen voorzien dat zijn leven nog voor zijn 25ste zo enorm zou veranderen.