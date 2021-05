Snertweer met Pinksteren: hoe houd je het warm op de camping? ‘Ik ga heel dicht bij m'n vrouw zitten’

Het ging lang goed met corona in de Achterhoek, en daardoor is het later juist slechter gegaan

19 mei WINTERSWIJK - Het aantal coronagevallen in de Achterhoek is de afgelopen maanden mede fors gestegen omdat in de periode ervoor in de regio juist zo weinig besmettingen waren. ,,Mensen houden zich minder aan de maatregelen doordat ze zien dat het zo goed gaat. En dan slaat het virus juist extra hard toe”, zegt Peter Schrooders, arts infectieziektebestrijding bij de GGD.