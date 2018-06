Special Olympics: hockey onder brandende zon, bowlen in de hal

Column Hondenloos

19:12 ,,Woef!'', blaft het hondje en heeft volkomen gelijk. Vanuit mijn auto - ik heb het dak open zodat ik het protest hoor - zie ik hoe de baas een paar meter vooruit loopt, met grote stappen. Het hondje moet alle zeilen bijzetten om niet meegesleurd te worden. Het doet me er aan denken dat het al weer drie maanden is geleden dat ik voor het laatst een hond heb uitgelaten. Op dinsdag 6 maart om precies te zijn, na het avondeten. Tot dan was het uitlaten van een hond - eerst die van mezelf, later die van mijn vriendin - dagelijkse kost. Een mooi moment om de gedachten de vrije loop te laten en al mijmerend de eerste zin van een column te bedenken. Nu leven we hondenloos en ga ik, om inspiratie op te doen, soms een stukje rijden met de auto. De hond van een vriend van mij heeft allebei onze honden overleefd. Verbaas ik me vaak over. Maar het zal wel komen omdat ik mijn vriend geregeld met de hond onder de arm op straat zie wandelen. Misschien moet je zo'n dier inderdaad niet te veel belasten met al dat geloop tijdens het uitlaten. Hij had trouwens al dood moeten zijn, de hond van mijn vriend. Zijn laatste uur had geslagen, het spuitje lag klaar. Tot iemand voorstelde: zullen we hem op dieet doen? De hond van mijn vriend schijnt zelfs de plas weer te kunnen ophouden. Gisteren zag ik een hond die een nieuw huis zoekt op Facebook. Hij keek me met grote, trouwe ogen aan. Zijn baasjes konden hem niet meer uitlaten, stond er bij. En hij kan heel lang alleen zijn. Dat is een pluspunt, dacht ik. Maar ik verwierp snel de gedachte. Want wat een hond heel lang vindt, kan ik wel helemaal niet heel lang vinden. En zie daar maar eens duidelijkheid over te krijgen.