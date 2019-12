Speelgoedbank Achterhoek moet uit pand na ‘beschamende mailwisseling’

Auto waarin dode vrouw zat afkomstig uit Borken (D) bij Winters­wijk

23 december ROTTERDAM - In een auto die zondagavond laat uit de Nieuwe Maas in Rotterdam naar boven werd getakeld, is het lichaam van een vrouw gevonden. De Mercedes had een Duits kenteken. De wagen staat geregistreerd in de plaats Borken (D), net over de grens bij Winterswijk.