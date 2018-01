'Sportbeest' Ellen knokt zich na hersenbloeding terug in topsport

De lach is niet van haar gezicht te krijgen, een dag nadat ze in Apeldoorn op de hoogste trede van het podium stond van de tweedaagse Master Throwdown.

Het is een functionele training, legt The beast of the east, zoals haar bijnaam luidt, het verschil met fitness uit. ,,Het doel is om te zorgen dat de dingen die je in het dagelijks leven doet kunt blijven doen. Het tillen van boodschappen tassen, opstaan uit een stoel, een jampot openen, zorgen dat je een goede conditie hebt.’’

Warming-up

De basisoefeningen zijn voor iedereen gelijk, maar je kunt het ook op het niveau wedstrijdsport doen, zoals ze zelf dit weekeinde met succes bewees. In haar geval kwam er met die overwinning een eind aan zes jaar lang revalideren na de hersenbloeding, die ze kreeg toen ze als 29-jarige bezig was met een warming-up voor een wedstrijd.

Eigenwijs

,,Dat was bij het NK Body Fitness. Ik voelde dat er iets knapte achter in mijn hoofd. Ik was duizelig, ging liggen. Ik kreeg van de arts het advies een energiedrankje te drinken, maar ik voelde dat er wat anders aan de hand was. Ik reed nog naar huis en begon de volgende morgen nog met werken.’’ Ze ging al snel naar huis om te liggen en werd pas in het ziekenhuis weer wakker, eerst Winterswijk, later Nijmegen. ,,Veel van wat er gebeurd is weet ik niet meer. Ze dachten eerst niet aan een hersenbloeding, ik was te jong en sportvrouw. En eigenwijs."

Revalideren ging met vallen, opstaan en daarna weer hard vallen. ,,Ik kon helemaal niks. Het duurde een jaar voordat ik een stukje in de auto kon zitten. Ik kon niets aan mijn hoofd hebben, geen drukte, geen prikkels, niet lezen. Het enige wat ik kon was wat bewegen. Ik begon toen met een klein gewichtje op te pakken en daarmee te oefenen. Daar heb ik me op gefocust, er een doel van gemaakt.’’

Grens

Het duurde een jaar of vier voordat ze er in slaagde 200 meter hard te lopen. ,,Dat was 3,5 jaar geleden, een mijlpaal. Ik was daarna wel twee dagen helemaal opgebrand.’’

Tijdens haar revalidatie leerde ze dat haar sportinstelling, om te streven beter te worden door grenzen te verleggen, moeilijk samengaat met de gevolgen van een hersenbloeding. ,,Als ik nu door mijn grens heen ga val ik een heel stuk terug. Ik moet mezelf afremmen. Als ik het ene doe kan het andere niet. Ik kan hier nu mensen helpen om fit en gezond te zijn, dat kost me veel moeite maar geeft me ook enorm veel energie.’’