Sportschool Physique opent zaterdag zijn deuren, ook als het nog niet mag

Dakloze krakers vertrekken niet vrijwillig uit flat Doetinchem: ‘Er gaat bloed vloeien’

DOETINCHEM - Het groepje daklozen dat een woning in een flat in de Beethovenlaan in Doetinchem heeft gekraakt, is niet van plan vrijwillig te vertrekken. ,,Er gaat bloed vloeien", voorspelt Robert, een van de krakers.

17:01